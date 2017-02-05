"الصيادلة": إلغاء إضراب 12 فبراير بعد استجابة الحكومة لمطالبهمالأحد، 5 فبراير 2017 08:12 م
أكد أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والجهات المسئولة اجتمعت مع النقابة والأعضاء فى وجود النقيب وتم وضع حلول والاستجابة لجميع مطالب الصيادلة، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء الوقفة التى كانت مقررة غدا، وكذلك الغاء الإضراب الذى كان مقرر له يوم 12 فبراير الجارى، وسنتواصل مع النقابات لإبلاغهم بإلغاء الوقفة.
وأردف عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن نقابة الصيادلة كانت حريصة على مصلحة المريض واستقرار الدولة، لافتا إلى أن وزير الصحة كان متفاهما للغاية وأكد الاستجابة للمطالب، مشيرا إلى أنها كانت تتمثل فى الأدوية منتهية الصلاحية وهى مطالب مشروعة ونقاط أخرى تم الاستجابة له منها هامش الربح.
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