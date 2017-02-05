قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن القدس مدينة مقدسة للجميع.

وأوضح خلال حفل استقباله للطلاب بقرار الرئاسة الإسرائيلية أن مدينة القدس تشكل نموذجا حول قدرتنا للحياة سويا في إسرائيل والمنطقة وربما في العالم برمته.

ولفت ريفلين خلال الحفل الذي نقلته الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه لم يكتب للعرب واليهود العيش سويا في هذه المدينة فحسب بل إنهم ولدوا للعيش معا.

وأشار إلى أن عملية دمج الشرائح المختلفة في المجتمع تعد مهمة قومية.