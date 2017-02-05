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النقل: 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الطرق بالإسماعيلية
جلال سعيد على محور شبرا بنها

النقل: 1.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الطرق بالإسماعيلية

الأحد، 5 فبراير 2017 07:55 م
محيط

قال الدكتور جلال سعيد وزير النقل،ان الوزارة تنفذ عدد من مشروعات الطرق بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة تبلغ 1.3 مليار جنيه بإجمالى أطوال تبلغ 260كم.

وأشار وزير النقل الى انه تم الانتهاء من تنفيذ 95٪من مشروع إزدواج طريق القنطرة -الصالحية وتغطية طريق الكيلو 85 القاهرة-القصاصين.

وقام وزير النقل صباح اليوم بتفقد عدد من طرق محافظة الاسماعيلية، بحضور المحافظ و رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

واوضح سعيد انه سيتم الانتهاء من تنفيذ اعمال إزدواج محور طريق القصاصين /الصالحية القنطرة “خلال احتفالات يونيو المقبل بتكلفه تبلغ 200 مليون جنية .

ويبدا المحور من الكيلو 85 بطريق الإسماعيلية الصحراوي حتى القصاصين ليمر بالصالحية حتى القنطرة غرب وليتكامل مع محور 30 يونيو الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الاسكان.

وأضاف وزير النقل: يتم حاليا مفاوضات نهائية لإجراءات التعاقد لمشروعات رفع كفاءة طريق المعاهدة السويس- الإسماعيلية واستكمال تطوير طريق الإسماعيلية -العباسية ورفع كفاءة وصلات الربط بين طريق الإسماعيلية -العباسة وطريق الإسماعيلية – ابوحماد ومدرج بخطة الوزارة لعام 2017/2018 ازدواج طريق الإسماعيلية -ابوحماد واذواج طريق وصلة الفردان-الصالحية وازدواج وصلة سرابيوم .

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