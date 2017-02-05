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"الجنايات" تحيل أوراق قاتل صاحب محل خمور الإسكندرية للمفتي
محاكمة ـ محكمة‎

"الجنايات" تحيل أوراق قاتل صاحب محل خمور الإسكندرية للمفتي

الأحد، 5 فبراير 2017 07:52 م

 
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم عادل عبد النور سليمان الشهير بـ«عادل عسلية»، والمتهم بقتل المجنى علية يوسف لمعى «صاحب محل الخمور» بالإسكندرية، إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى في إعدامه.

وقضت المحكمة بحكمها برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر أبو كريشة، وأمانة سر خالد سيد يوسف، وإبراهيم مطر، وبحضور أعضاء النيابة العامة أحمد العباسي، ومحمد إبراهيم عبد النبى، عادل الصيفى.

وتم تأجيل النطق بالحكم النهائى لجلسة 9 من شهر مارس المقبل.

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