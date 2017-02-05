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"الأموال العامة" و"صحة الاسكندرية" تداهمان 3 مراكز لعلاج الإدمان مخالفة
الاطفال والادمان

"الأموال العامة" و"صحة الاسكندرية" تداهمان 3 مراكز لعلاج الإدمان مخالفة

الأحد، 5 فبراير 2017 07:54 م
أ ش أ

داهمت لجنة من مديرية الصحة بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمديرية الأمن، اليوم الأحد، 3 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة وتم “تشميعها” واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين عليها.

وصرح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتور مجدي حجازي، أن فريقا من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور طارق شلبي مع قوة من قسم شرطة العامرية ثاني قامت بمداهمة 3 فيلات بمنطقة كينج مريوط، ووجدوا بالفيلا الأولى 22 مدمنا واثنين من المعالجين وبالفيلا الثانية 40 مدمنا وأربع معالجين وبالثالثة 53 مدمن وخمسة معالجين، وتم العثور على ملفات للمرضى وأدوية مخدرة، كما وجد بعض المرضى مكبلين بالإغلال الحديدية وتم كسرها بمعرفة قوة الشرطة.

وأضاف أنه قد تم نقل 10 مرضى بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المعمورة للطب النفسى وتسليم باقي المرضى إلى ذويهم، والقبض على القائمين على تلك المراكز تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة، وتم غلق الفيلات الثلاثة وتشميعها بالشمع الأحمر وتحرير محاضر بقسم الشرطة.

جدير بالذكر أن القائمين على تلك الأوكار سيواجهون تهم ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، وإدارة منشآت طبية دون ترخيص، والاحتجاز القصري لمواطنين دون وجه حق ، وحيازة مواد مخدرة.

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