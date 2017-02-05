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معلومات لا تعرفها عن "الموساد".. هذه أخطر وحدة فيه!
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معلومات لا تعرفها عن "الموساد".. هذه أخطر وحدة فيه!

الأحد، 5 فبراير 2017 07:55 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أعلن الإعلامي جلال زناتي، عن عدد أعضاء جهاز الموساد الاسرائيلي، مشددا على أن مهمته الاساسية تجنيد العملاء، ويعمل فيه حاليًا 1800 ضابط وفرد مختص، وعدد عملائهم على مستوى الخارج 35 ألف.

وقال في برنامجه “رأي عام” المذاع على شاشة “ltc” مساء الأحد، أن الذي يرأس الموساد، شخص يدعى يوسي كوهين، مشيرًا إلى أن أهم وحدة في الموساد هى وحدة الـ 8200.

ولفت إلى أن هذه الوحدة تتبع جهاز الموساد، وتتوزع اختصاصتها ما بين جهاز الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العسكرية، مشيرًا إلى أن الوحدة يوجد بداخلها عدة وحدات صغيرة أولها واهمها وحدة تجنيد العملاء، وقام بعرض العديد من الصور من داخلها.

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