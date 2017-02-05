تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر، يرافقه قائد المنطقة الشمالية اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف، ما تم من أعمال التطوير والإنشاءات والرصف على طريق “الفنار”، كما تفقد مزارع الاستزارع السمكي ببركة “غليون” بمركز مطوبس استعدادا لافتتاحها قريبا.

وأشاد نصر في تصريحات صحفية خلال جولته اليوم الأحد بما تم من أعمال إنارة وزراعة الجزيرة الوسطى وزراعة النخيل على طريق الفنار.. مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال البلدورات على طريق الفنار وسرعة الانتهاء من خطة الرصف بمركز مطوبس.