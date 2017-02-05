فاز فريق تولوز على ضيفه فريق أنجيه برباعية نظيفة على الملعب البلدي بالمدينة في إطار منافسات الجولة الـ23 للدوري الفرنسي لكرة القدم.

حملت أهداف أصحاب الأرض توقيع كل من المهاجم الفرنسي أندي ديلورت في الدقيقة 47، والجناح الدانماركي مارتن بريثويت من ضربة جزاء في الدقيقة 56، ولاعب الوسط الأرجنتيني أوسكار تريخو في الدقيقة 69، والمهاجم السويدي-الفنلندي أولا تويفونين في الدقيقة 89.

وبهذا الانتصار، الذي أعقب أربع هزائم متتالية في الدوري، رفع تولوز رصيده لـ29 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 23 نقطة في المركز الثامن.