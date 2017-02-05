تغلب ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد على مضيفه سبورتينج خيخون بنتيجة 4-2 على ملعب الأخير المولينون ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق روبن سوبرينو (ق10)، ثم أضاف كريستيان سانتوس الهدف الثاني لألافيس (ق58) من ركلة جزاء، قبل أن يعزز إدجار أنطونيو مينديز أفضلية الفريق بهدف ثالث من ركلة جزاء أيضا (ق70).

وتمكن لاسينا تراوري من تضييق الفارق بإحرازه هدفا لصالح سبورتينج خيخون (ق84)، لكن أليكسيس أعاد توسيع الفارق بالهدف الرابع للضيوف (ق85)، قبل أن يسجل كارلوس كاسترو الهدف الثاني لأصحاب الأرض (ق90).