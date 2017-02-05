احتفلت وزارة الآثار بمحافظة الأقصر بمرور 131 عام على اكتشاف مقابر دير المدينة « العمال» غرب المحافظة بقاعة المؤتمرات بمتحف التحنيط بحضور مصطفى وزيرى مدير عام آثار المحافظة، البروفسير لوران بافى مدير المعهد الفرنسي الآثار الشرقية، سوديك لارشية مدير حفائر دير المدينة ،و جون شيرمان ممثل مركز البحوث الامريكية.

بدأ الاحتفال بعرض توضيحى لأعمال الحفائر بالمنطقة والسعى الدائم لتقديم الآثار المصرية بالشكل الجيد والتعرف على تلك الخفايا والأسرار الفرعونية فى منطقة عمال المقابر والملوك .كما تم عرض خاص بمقبرة (سن_نجم) تلك المقبرة التي لا تزال تحتفظ بألوانها الأصلية تكوينات المنزل الفرعونى القديم ،والمقارنة بينها وبين بعض المنازل الريفية الحالية