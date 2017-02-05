مصرع هارب من السجن في تبادل إطلاق نار مع الشرطةالأحد، 5 فبراير 2017 07:53 م
لقي هارب من حكم بالسجن المؤبد مصرعه عقب تبادل إطلاق نيران مع قوات الشرطة خلال محاولة إلقاء القبض عليه.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة البدارى أكدت قيام المحكوم عليه عبدالله. ع. س. “30 سنة – عامل” (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد بالاختباء بالزراعات الكائنة بناحية عرب مطير دائرة المركز خشية ضبطه.
وتابع البيان أنه عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن تم استهداف المذكور، وما إن شاهد القوات حتى قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما دعا القوات إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على المتهم وضبطه وبحوزته ( فرد روسي محل الصنع عيار 7,62×39مم، وبداخله فارغ لطلقة من ذات العيار، و5 طلقات نارية من العيار ذاته)، وقد تبين إصابته بطلق ناري بالبطن نتيجة تبادل إطلاق الأعيرة النارية.. وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفي عقب وصوله المستشفى متأثرًا بإصابته.
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