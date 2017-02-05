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مقتل 18 في حريق صالة للتدليك بالصين
حريق فى الصين

مقتل 18 في حريق صالة للتدليك بالصين

الأحد، 5 فبراير 2017 07:43 م
أ ش أ

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن حريقا نشب في قاعة للتدليك في شرق البلاد، اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وأصاب شخصين.

وحسب “رويترز” قالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”: “إن الحريق اندلع بعد الظهر في صالة لتدليك الأقدام في تيانتاي في إقليم تشجيانغ الساحلي شرق البلاد”.

وذكر التليفزيون الرسمي في مدونته الرسمية أن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

واندلاع الحرائق المميتة أمر شائع في الصين التي تتسم فيها معايير السلامة بالتراخي.

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