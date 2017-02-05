نظمت الإدارة العامة للشئون المعنوية بقطاع الإعلام والعلاقات، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ندوة دينية بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وعدد من القيادات وضباط الفرق التدريبية، الدارسين بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة تحت عنوان ( الشخصية المصرية وأثرها على مواجهة الأفكار المتطرفة).

وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته، أن الندوة تأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية لأبناء هيئة الشرطة من خلال تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات المتخصصة التي تركز على شرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين وتنمية الوعي الثقافي للمستويات الوظيفية المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بكبار علماء الفكر والدين لدعم العمل الشرطي والأمني.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول التأكيد على منهجية الدين ووسطيته، ودور الشخصية المصرية المستنيرة في مواجهة الأفكار المتطرفة.. والدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر الشريف في مجابهة تلك الأفكار التي تجافي صحيح تعاليم الأديان وسماحتها.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور أسامة الأزهري التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن لا سيما في ظل التحديات التي تحدق بالبلاد والأعباء الملقاة على جهاز الشرطة، مستعرضًا جانبا من تلاحم الشعب المصري مع رجال الأمن عبر العصور في الحفاظ على مقدرات الوطن.. ومؤكدًا في الوقت ذاته أن العمل الأمني رسالة سامية تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمجتمع.