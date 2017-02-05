تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل لتدريب 47 مدربًا من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بواسطة خبراء يابانيين، حتى يكونوا نواة لإعداد كوادر تدريبية، لاستمرارية مشروع المدارس اليابانية بمصر، وذلك بمقر الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة في الفترة من 6 وحتى 8 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة رشا شرف المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومدير مشروع المدارس اليابانية أنه يتم إعداد هؤلاء المدربين للقيام بأنشطة التدريب بالمدارس المصرية اليابانية في محافظاتهم.

وأضافت شرف أن مدة التدريب ثلاثة أيام يتخللها زيارة للمدرسة اليابانية بمحافظة الجيزة، للتعرف على نموذج إدارة المدارس اليابانية.