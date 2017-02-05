 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 07:09 مساءً
روابط سريعة
التعليم تنظم ورشة عمل لـ 47 مدربا بمشروع المدارس المصرية اليابانية
وزارة التربية والتعليم

التعليم تنظم ورشة عمل لـ 47 مدربا بمشروع المدارس المصرية اليابانية

الأحد، 5 فبراير 2017 07:34 م
أ ش أ

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل لتدريب 47 مدربًا من جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بواسطة خبراء يابانيين، حتى يكونوا نواة لإعداد كوادر تدريبية، لاستمرارية مشروع المدارس اليابانية بمصر، وذلك بمقر الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية بالعجوزة في الفترة من 6 وحتى 8 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة رشا شرف المشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومدير مشروع المدارس اليابانية أنه يتم إعداد هؤلاء المدربين للقيام بأنشطة التدريب بالمدارس المصرية اليابانية في محافظاتهم.

وأضافت شرف أن مدة التدريب ثلاثة أيام يتخللها زيارة للمدرسة اليابانية بمحافظة الجيزة، للتعرف على نموذج إدارة المدارس اليابانية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3