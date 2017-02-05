أعلنت وزارة الداخلية، مصرع هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالبدارى فى أسيوط.

وقالت الوزارة، إن معلومات وردت لمباحث مركز شرطة البدارى مفادها اختباء “عبدالله . ع” عامل بالزراعات، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد.

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن، تم إستهداف المتهم، الذى ما أن شاهد القوات حتى قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على المتهم وضبطه وبحوزته فرد روسى محل الصنع عيار 7,62×39مم، وبداخله فارغ لطلقة من ذات العيار، و5 طلقات نارية من ذات العيار)، وتبين إصابته بطلق نارى بالبطن نتيجة تبادل إطلاق الأعيرة النارية .

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى متأثراً بإصابته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.