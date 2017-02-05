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وزير الثروة الحيوانية السوداني: نصدر 6 ملايين رأس ماشية سنويا
ماشية ـ الثروة الحيوانية‎

وزير الثروة الحيوانية السوداني: نصدر 6 ملايين رأس ماشية سنويا

الأحد، 5 فبراير 2017 07:24 م
أ ش أ

قال وزير الثروة الحيوانية السوداني موسى تبن موسى، إن السودان يصدر سنويا 6 ملايين رأس ماشية، مصحوبة بالكشف البيطري الحديث، داعيا المستثمرين الأجانب إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الثروة الحيوانية المختلفة.

وأكد تبن - خلال منتدى حول الثروة الحيوانية عقد بالخرطوم اليوم الأحد، عدم وجود أي إشكالات في الصادر السوداني من الماشية، وأن هنالك تنسيقاً بين وزارته والتجار في كيفية الاستثمار في المجال الحيواني.

وأشار وزير الثروة الحيوانية السوداني إلى أن بلاده تملك معملاً مركزياً للبحوث البيطرية يعمل على إنتاج اللقاحات باستخدام التقنيات الحديثة، ويساهم في تدريب العاملين.

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