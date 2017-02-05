مجلس الأمن العراقي يناقش العلاقات مع الولايات المتحدة في ضوء قرار ترامبالأحد، 5 فبراير 2017 07:33 م
ناقش المجلس الوزاري للأمن العراقي برئاسة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحظر منح تأشيرات دخول للعراقيين وتأثيرها على العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، حيث وجه المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العراقية.
وأكد المجلس الوزاري، الذي عقد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء العراقي وحضور وزير الخارجية إبراهيم الجعفري والدفاع عرفان الحيالي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض وقيادات أمنية وعسكرية، ثقته الكبيرة بالقوات المسلحة العراقية التي تحقق الانتصارات المتتالية على تنظيم (داعش) الإرهابي لتحرير كامل الأراضي العراقية قريبا.
وتناول المجلس بشكل مفصل آليات حماية السجون والبيانات عن النزلاء العرب والأجانب المودعين في دائرة الإصلاح العراقية إضافة إلى عمل نقاط التفتيش الجمركية.. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاستخباري بين جهاز المخابرات العراقي ونظيره البلجيكي.
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد أكدت اليوم إمكانية سفر العراقيين الذين يملكون تأشرات صالحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية الأمريكية بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 27 يناير الماضي بشأن منع دخول رعايا سبع دول بينها العراق.
ويذكر أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعا الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرار منع دخول العراقيين.
وقال: “إننا في الوقت الذي نرفض فيه قرار منع استقبال العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية ندعو لمراجعته ونؤكد تمسكنا بإقامة أفضل العلاقات بين بغداد وواشنطن وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين خصوصا وأن التعاون مستمر ويوجد مستشارون عسكريون وشركات أمريكية تعمل في العراق”.
-
«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:28:36 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
تأجيل محاكمة 42 إرهابيًا بتنظيم "أجناد مصر" إلى أول مارس المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” إلى جلسة أول مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT
-
38 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويسSun, 05 Feb 2017 14:33:33 GMT
-
يسرقان 200 ألف دولار من متسولةSun, 05 Feb 2017 14:18:38 GMT
-
طارق الملا : تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين أولويات قطاع البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن أولويات قطاع البترول تستهدف التوسع فى تحسـين الخدمات المقـدمة للمواطـنين وتوفــير المنتجات البترولية ...Sun, 05 Feb 2017 11:18:25 GMT
-
مميش : 3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه ...Sun, 05 Feb 2017 15:35:36 GMT
-
المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع 1ر2 مليار دولار خلال يناير الماضي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بمقدار 1ر2 مليار دولار ليصل إلى 363ر26 مليار دولار ...Sun, 05 Feb 2017 15:35:36 GMT
-
طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
فى بشرى جديدة للمرضى وافقت وزارة الصحة والسكان على طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم و امراض القلب فى مصر و الذي يعد العقار الاكثر استخداما فى العالم منذ فترة و ...Sun, 05 Feb 2017 15:20:22 GMT