شهد عدد من محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، استعدادات لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي سيبدأ بعد ساعات قليلة، حيث ستتم إذاعة المباراة للجمهور من خلال شاشات عرض كبيرة بعدد من المدن ومراكز الشباب.

ففي مطروح، قال المحافظ اللواء علاء فتحي أبو زيد، إنه سيتابع المباراة بمشاركة المواطنين في النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح.. مؤكدًا أن المحافظة أنه تم تركيب 11 شاشة عرض عملاقة بجميع مدن المحافظة الثمانية، وتوفير المقاعد اللازمة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين، لمُتابعة المباراة بالمجان وتشجيع المنتخب الوطني.

وأضاف أبوزيد أنه وجه مديرية الشباب والرياضة بمطروح بضرورة إقامة ركن خاص للعائلات في جميع الأماكن المقام بها شاشات حتى تتمكن السيدات من متابعة المباراة، بالإضافة إلى تخصيص مكان للشباب مع توفير كافة سبل الراحة.

كما وجه إدارة المرور بوضع خطة مرورية لمنع تكدس السيارات في المناطق المقام بها الشاشات، والشوارع الرئيسية التي ستشهد مظاهر الاحتفالات في حالة فوز المنتخب المصري.

وفي قنا، أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة محمد فنجري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن إقامة 100 شاشة عرض موزعة على 100 مركز شباب بالمحافظة وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء مراكز الشباب وشعب قنا لمتابعة أحداث المباراة.

وفي شمال سيناء، أعدت مديرية الشباب والرياضة برئاسة إيهاب حسن عبد الوهاب عددًا من شاشات العرض العملاقة وتوزيعها على مراكز الشباب لإذاعة المباراة وتمكين الشباب والمواطنين من مشاهدتها مجانا.

وفي القليوبية، أكد المحافظ اللواء عمرو عبد المنعم أنه سيتابع المباراة في نادي بنها الرياضي وسط الشباب وأعضاء مجلس النواب وأهالي القليوبية وذلك في إطار حرصه على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم أفراحهم والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها واستعادة الثقة بين المواطن والمسئول للنهوض بالمحافظة.

كما كثفت أجهزة الأمن في القليوبية جهودها لتأمين أماكن التجمعات والاطمئنان على الحالة المرورية قبل المباراة لضمان السيولة المرورية وبخاصة على الطرق السريعة والفرعية داخل مدن المحافظة.