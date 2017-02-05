لاتسيو يكتسح بيسكارا بستة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإيطالي لكرة القدمالأحد، 5 فبراير 2017 07:16 م
اكتسح فريق لاتسيو مضيفه بيسكارا بستة أهداف لهدفين في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب “أدرياتيكو”.
وشهدت المباراة تألق اللاعب ماركو بولو، الذي سجل أربعة أهداف لصالح الضيوف في الدقائق 10 و14 و49 و77، بجانب هدفي بالدي دياو كيتا في الدقيقة 57 وشيرو ايموبيلي في الدقيقة 69.
وحمل هدفا بيسكارا توقيع أحمد بينالي في الدقيقة 29 وجانلوكو بروجمان في الدقيقة 41، فيما أهدر جانلوكا كاباري ركلة جزاء في الدقيقة 37.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد “النسور” إلى 43 نقطة ليقتنصوا المركز الرابع من إنتر ميلان مؤقتا، حيث سيكون أمام الأخير فرصة صعبة لاستعادته حينما يحل ضيفا في وقت لاحق الليلة على يوفنتوس، بينما تجمد رصيد بيسكارا عند تسع نقاط ليواصل تذيل الترتيب.
وفي نفس الجولة، فاز أتالانتا على ضيفه كالياري بهدفي اليخاندرو جوميز في الدقيقتين 4 و15 ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويظل في المركز السادس وهو نفس رصيد إنتر الذي تراجع للمركز الخامس، بينما تجمد كالياري عند 27 نقطة بالمرتبة الـ15.
وقاد لورينزو بيليجريني فريقه ساسولو للفوز خارج الديار على مضيفه جنوى بالهدف الذي سجله في الدقيقة 26، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.. بينما تجمد أصحاب الأرض عند 25 نقطة في المركز الـ16.
كما تعادل إمبولي مع مضيفه تورينو بهدف لواحد، بينما خيم التعادل السلبي على مواجهة كييفو فيرونا وأودينيزي.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات اليوم بمواجهة باليرمو وكروتوني ويوفنتوس مع إنتر ميلان.
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