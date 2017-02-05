أوجسبورج يحقق فوزا قاتلا على فيردر بريمن 3ـ2 في الدوري الألماني لكرة القدمالأحد، 5 فبراير 2017 07:39 م
انتزع فريق أوجسبورج اليوم فوزا قاتلا من ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم في المباراة التي احتضنها ملعب “إمبولس أرينا”.
وكان الضيوف هم من بادروا بالتسجيل في الدقيقة 26 بواسطة ثيودور جيبر سيلاسي، ولكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعدها بدقيقتين فقط عبر جوناثان شميد، ثم عاد فيردر بريمن للتقدم مجددا بواسطة ماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ولكن أوجسبورج تعادل بهدف حمل توقيع كوو جا تشيول في الدقيقة 79، وحينما كان الكل يتوقع أن تسير المباراة نحو التعادل تمكن راؤول مارسيلو بوباديا من خطف هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أوجسبورج إلى 24 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد فيردر بريمن عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر في خامس مباراة على التوالي لم يتذوق فيها طعم الفوز.
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