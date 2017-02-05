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علي جمعة يطالب بمعاقبة "الفاجر"
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

علي جمعة يطالب بمعاقبة "الفاجر"

الأحد، 5 فبراير 2017 07:48 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أن نسيان الله تعالى، سبب تقصير الأباء مع الأبناء، موضحًا أن قسوة الأباء على الأولاد أو من أحد الأشخاص على الأطفال بمراكز رعاية الأيتام بسبب نسيان الله، مستدلًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ”.

وقال في حواره ببرنامج “الله أعلم”، المذاع على شاشة “سي بي سي”، مساء الأحد، إن ضرب الأطفال بقسوة فى بيوت الإيواء نوع من أنواع الطغيان والبغى والجريمة التى يجب أن يعاقب عليها القانون، ولذلك لابد أن تشدد العقوبة ويمس هذا الفاجر أو الطاغية بشئ من عذاب حتى يشعر بآلم الطفولة؛ لأنه نسي الله تعالى.

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