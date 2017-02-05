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تعرف على "درجة حرارة" ملعب مباراة مصر والكاميرون
منتخب مصر ـ الجابون 2017‎

تعرف على "درجة حرارة" ملعب مباراة مصر والكاميرون

الأحد، 5 فبراير 2017 08:08 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف أحمد بكر، سفير مصر في الجابون، عن أنهم أنتهوا من كافة التحضيرات الخاصة بمشجعي المنتخب المصري، وحاليًا حجزوا أماكنهم بالمدرجات، موضحا أن الملعب جيد، والأجواء يغلب عليه الطابع الاحتفالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأحد، أن درجة الرطوبة عالية جدا وتزيد عن 65%، مضيفا أن الفريق معنوياته مرتفعة حيث التقى بهم أكثر من مرة، ومستعد للقاء، مضيفًا أنهم استقبلوا وزير الرياضة لحضور المباراة.

وصرح بأن ما حققه المنتخب مشرف حتى الآن، قائلا “إن شاء الله يفرحونا ويعودوا بالكأس”.

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