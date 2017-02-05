تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الانتاج الحربي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد حرس الحدود في دور الـ16 من البطولة.

تقدم نادي المصري في الدقيقة الأولى عن طريق محمد الشامي، وأحرز أحمد شكري الهدف الثاني في الدقيقة 76 من ضربة جزاء.

وتعرض لاعب الانتاج الحربي صالح موسى للطرد في الدقيقة 19، بعد أن حصل على الانذار الاول في الدقيقة السادسة.

ومن المنتظر أن يواجه فريق المصري في دور الثمانية الفائز من لقاء الاتحاد السكندري وإنبي في دور الـ16.