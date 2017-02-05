يول يوجه رسالة للمصريين قبل مباراة الكاميرونالأحد، 5 فبراير 2017 06:33 م
وجه الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للأهلي، رسالة دعم إلى المنتخب الوطني، قبل ساعات قليلة من انطلاق نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، والتي تجمع بين مصر والكاميرون على ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ونشر يول رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيها “إلى الأمام يا مصر.. حظ سعيد لكل أصدقائي المصريين الليلة.”
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الكاميرون في النهائي الثالث الذي يجمع بين المنتخبين بعد 1986 و2008، حيث يأمل الفراعنة في التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ومواصلة التفوق على الأسود في نهائي الكان.
يذكر أن يول كان مدربًا للأهلي خلال الموسم الماضي بمسابقة الدوري الممتاز، وقاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري ونهائي كأس مصر ودور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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