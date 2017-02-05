زيدان يشرف على مباراة ودية بين نجوم ريال مدريد بعد تأجيل مباراة سيلتا فيجو

أشرف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على مباراة ودية تدريبية بين نجوم فريقه اليوم الأحد بعدما تم تأجيل مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، التي كانت ستقام اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة القوية على شمال إسبانيا وأضرت بأجزاء من ملعب “بالايدوس” المضيف.

وقام المدرب الفرنسي بتقسيم لاعبيه إلى فريقين لخوض هذه المباراة، بعد الاستعانة بعدد من اللاعبين الناشئين في المران.

وشارك من فريق الناشئين خلال المباراة التدريبية كل من: ألبارو تيخيرو والصيني لين، وخايمي سيواني وكريستيان ثيدريس واليوناني نيكو فيرجوس، فيما غاب الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريجيز، حيث خاضا تدريبات فردية.

كما شهدت المباراة الودية غياب كل من المدافع داني كارباخال والجناح الويلزي جاريث بيل لعدم اكتمال الشفاء من الإصابة.

وتعد مباراة سيلتا فيجو ثاني مباراة يتم تأجليها بسبب الطقس بعد إرجاء لقاء ديبورتيفو لاكورونيا وريال بيتيس مساء يوم الجمعة الماضي في انطلاقة الجولة بسبب الأضرار التي لحقت بسقف ملعب ريازور معقل ديبورتيفو عقب مرور عاصفة قوية.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بـ 46 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، مع العلم بأن النادي الملكي أمامه مباراتين مؤجلتين أمام فالنسيا وسيلتا.