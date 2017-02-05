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"دونجا" ورفعت ينتظمان بشكل طبيعي في تدريبات الزمالك اليوم.. وحفني يؤدي تدريبات خفيفة
دونجا

"دونجا" ورفعت ينتظمان بشكل طبيعي في تدريبات الزمالك اليوم.. وحفني يؤدي تدريبات خفيفة

الأحد، 5 فبراير 2017 06:27 م
وكالات

انتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد العاطي “دونجا” وأحمد رفعت في تدريبات الفريق الجماعية بالإمارات بشكل طبيعي بعد تعافيهما من الإجهاد الذي لحقا بهما.

وأدى أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك تدريبات خفيفة على هامش المران الجماعي اليوم، وذلك في إطار تأهيله للاستعداد لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل بالإمارات في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن جانبه، قام السفير المصري بالإمارات وائل جاد بزيارة تدريبات الزمالك اليوم، وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي واللاعبين على مصافحة السفير وتوجيه الشكر له على زيارته.

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