عمر صميده يطالب بضخ دماء جديدة في شرايين قصور الثقافةالأحد، 5 فبراير 2017 06:29 م
شارك الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ، فى ورشة عمل للشباب بمحافظة الشرقية التى نظمتها جمعيها من اجل مصر أمس السبت تحت عنوان “عودة مصر الهوية والشباب “، وشارك فى الورشه عدد من شباب محافظات شرق الدلتا،وأحمد رواش رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر ، وصهيب الضهراوى رئيس اتحاد شباب الحزب بالشرقية ومحمد هلال أمين الحزب بالسويس
وعدد من الشخصيات العامة ونواب محافظة الشرقية النائبة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ، والدكتور محمد الطوخى منسق جمعية من اجل مصر بالشرقية ، رئيس جامعة الزقايق ، والشيخ محمد أبو هاشم احد علماء الازهر الشريف ،واللواء اركان حرب محمد على بلال .
وقال الربان عمر صميدة فى كلمتة بالورشة ،أن المصري يعرف وقت الشدة وهي التى تظهر معدنه الأصيل عكس شعوب كثيرة تفتقد لأصالة المصريين ، واننا لا يمكن ان ننسي تاريخنا ونحن اخدنا دروس من الماضي ، ونعيش فى مجتمع واحد يضم كل الثقافات وهذا دليل على عراقة وأصالة الشعب المصري.
والشباب المثقف والنخبة قادرين فى هذا المجتمع على إعطاء الأخرين دروس فى العطاء ، مشيرا أن الدول تبنى بالشعوب وليس بالقوانين فقط ، والمؤسسات الاهليه مرتبطة ارتباط مباشر بالمواطن ، وعلي الشباب ان يحدد هويته السياسية .
وحتى تتقدم مصر للامام لابد من اعادة الدور الريادى لقصور الثقافة والمكتبات العامة داخل كل محافظات ومراكز وقري الجمهورية من أجل بناء مجتمع مترابط ، كما كان يحدث فى الماضي حيث اننا افتقدنا الى دور قصور الثقافة ومراكز الشباب والكتبات العامة الان ، مطالبا بعودة الدور الريادى لقصور الثقافة ، ومشيدا بورش العمل الخاصة بالشباب التى نظمها الجمعيات الأهليه والاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب .
-
«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:28:36 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
تأجيل محاكمة 42 إرهابيًا بتنظيم "أجناد مصر" إلى أول مارس المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” إلى جلسة أول مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT
-
38 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويسSun, 05 Feb 2017 14:33:33 GMT
-
يسرقان 200 ألف دولار من متسولةSun, 05 Feb 2017 14:18:38 GMT
-
أهم أحداث اليوم الأحد 5 فبرايرSun, 05 Feb 2017 13:04:17 GMT
-
مميش : 3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه ...Sun, 05 Feb 2017 15:35:36 GMT
-
طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
فى بشرى جديدة للمرضى وافقت وزارة الصحة والسكان على طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم و امراض القلب فى مصر و الذي يعد العقار الاكثر استخداما فى العالم منذ فترة و ...Sun, 05 Feb 2017 15:20:22 GMT
-
تجديد حبس 3 أعضاء بالعمليات النوعية للإخوان 45 يومًا
قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT