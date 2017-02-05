شارك الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ، فى ورشة عمل للشباب بمحافظة الشرقية التى نظمتها جمعيها من اجل مصر أمس السبت تحت عنوان “عودة مصر الهوية والشباب “، وشارك فى الورشه عدد من شباب محافظات شرق الدلتا،وأحمد رواش رئيس إتحاد شباب حزب المؤتمر ، وصهيب الضهراوى رئيس اتحاد شباب الحزب بالشرقية ومحمد هلال أمين الحزب بالسويس

وعدد من الشخصيات العامة ونواب محافظة الشرقية النائبة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ، والدكتور محمد الطوخى منسق جمعية من اجل مصر بالشرقية ، رئيس جامعة الزقايق ، والشيخ محمد أبو هاشم احد علماء الازهر الشريف ،واللواء اركان حرب محمد على بلال .

وقال الربان عمر صميدة فى كلمتة بالورشة ،أن المصري يعرف وقت الشدة وهي التى تظهر معدنه الأصيل عكس شعوب كثيرة تفتقد لأصالة المصريين ، واننا لا يمكن ان ننسي تاريخنا ونحن اخدنا دروس من الماضي ، ونعيش فى مجتمع واحد يضم كل الثقافات وهذا دليل على عراقة وأصالة الشعب المصري.

والشباب المثقف والنخبة قادرين فى هذا المجتمع على إعطاء الأخرين دروس فى العطاء ، مشيرا أن الدول تبنى بالشعوب وليس بالقوانين فقط ، والمؤسسات الاهليه مرتبطة ارتباط مباشر بالمواطن ، وعلي الشباب ان يحدد هويته السياسية .

وحتى تتقدم مصر للامام لابد من اعادة الدور الريادى لقصور الثقافة والمكتبات العامة داخل كل محافظات ومراكز وقري الجمهورية من أجل بناء مجتمع مترابط ، كما كان يحدث فى الماضي حيث اننا افتقدنا الى دور قصور الثقافة ومراكز الشباب والكتبات العامة الان ، مطالبا بعودة الدور الريادى لقصور الثقافة ، ومشيدا بورش العمل الخاصة بالشباب التى نظمها الجمعيات الأهليه والاحزاب السياسية ومؤتمر الشباب .