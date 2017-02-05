أكد كابتن طيار محمود فيصل، أنه فور تأهل المنخب المصري لنهائي كأس الأمم الأفريقية، أتت إليهم مبادرات كثيرة من جهات مختلفة يريدون أن يذهبوا للجابون لمؤازرة المنتخب وتشجعيه.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء” المذاع على شاشة “إل تي سي”، إنه بالرغم من صعوبة السفر وارتفاع التكاليف، إلا أنه وجدوا اقبال شديد من جميع الجهات ومن كل الفئات.

ولفت إلى أن وزارة الطيران المدني، قامت بتوفير الطائرات وقدمت جميع التسهيلات المتاحة، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية بسبب صعوبة إصدار التأشيرات، ولكنها قامت بمجهود جبار لإنهائها.