هاجم الإعلامي هاني النحاس، الإحتلال الإسرائيلي، بعد تواجد كتب إسرائيلية بمعرض الكتاب.

وأوضح في برامجه “نبض الوطن”، المذاع على شاشة “الحدث اليوم”: “ممكن تتسللوا زى اللصوص لمعرض الكتاب، ممكن تبقوا جوا معرضنا، بس عمركم ما هتبقوا جوا قلوبنا، لأنكم أعدائنا”، مشددا على أن “الضمير المصري رافضكم لأفعالكم اللي ضد مصلحة مصر، بينا وبينكم حروب ودم يا إسرائيليين”.