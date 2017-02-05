"وادي دجلة" يحتفل بالحضري عقب عودته من الجابونالأحد، 5 فبراير 2017 06:18 م
تنظم أندية وادي دجلة الرياضية احتفالية كبرى لتكريم عصام الحضري لاعب النادي وكابتن المنتخب بحضور لفيف من الشخصيات العامة ونجوم كرة القدم بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
من جهته أشاد احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة بالمستوى الرائع الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني طوال مراحل البطولة وخص بالذكر كابتن المنتخب وحارس مرماه عصام الحضري - السد العالي - الذي حطم العديد من الأرقام القياسية خلال البطولة ومنها كونه أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية وأكثر حارس مرمى يشارك في البطولة والأقل من بين حراس مرمى البطولة الذي مني مرماه بأهداف.
وأكد ميدو أن أندية وادي دجلة دائما ما تكون سباقة في الاحتفاء بأبطال النادي مشيرا إلى أن الإدارة تعمل علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة للحفاظ على المستوى الفني والبدني للحضري. لافتا إلى أن كابتن المنتخب نموذج يجب أن يحتذي به بين الشباب لما يتميز به من إخلاص وتركيز كبير خلال التدريبات وإصرار على النجاح والتفوق على نفسه قبل الآخرين.
يذكر أن عصام الحضري أصبح أسطورة حراسة المرمى في تاريخ مصر بعد حصوله على 4 بطولات أمم أفريقيا قبل بطولة الجابون ويخوض المباراة النهائية أمام الكاميرون ساعيا للقب الثامن لمصر والخامس له. كما حصل الحضري أيضا على لقب أفضل حارس مرمى في أفريقيا 3 مرات متتالية في بطولات 2006 و2008 و2010 معروف أن الحضري حافظ على نظافة شباكه لمدة 12 مباراة بأمم أفريقيا، وهو أيضا أول حارس في تاريخ أفريقيا يخوض 150 مباراة دولية، وغيرها من الأرقام القياسية
صعد المنتخب الوطني للمباراة النهائية بعد فوزه بالدور نصف النهائي على نظيره البوركيني بركلات الترجيح التي تألق فيها عصام الحضري – حارس مرمى المنتخب ونادي وادي دجلة – والملقب بالسد العالي، الذي يخوض مع المنتخب مباراة التتويج اليوم الأحد 5 فبراير مع تمنياتنا بالفوز للمنتخب الوطني في المباراة النهائية
وقد قررت إدارة أندية وادي دجلة تكريم الحضري فور عودته من الجابون بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية، ومن المقرر أن تشهد احتفالية تكريم السد العالي عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية.
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