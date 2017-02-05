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«الإيسيسكو» تمنح رئيس هيئة الأرصاد السعودي الوسام الذهبي للتميز
إيسيسكو

«الإيسيسكو» تمنح رئيس هيئة الأرصاد السعودي الوسام الذهبي للتميز

الأحد، 5 فبراير 2017 06:25 م
محيط: أ ش ا

منحت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” وسامها الذهبي للتميز، لرئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودي الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، لجهوده في دعم العمل البيئي الإسلامي خلال مشواره العلمي في كثير من المؤسسات المحلية والدولية، إضافة لجهوده مع المنظمة في أعمال المؤتمر الإسلامي للبيئة ومكتبه التنفيذي، وكذلك جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية الإسلامية.

وقدم الأمين العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري وسام المنظمة لرئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال زيارته للمنظمة للتنسيق للاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة، والمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المقرر عقده بالرباط خلال شهر أكتوبر 2017.

وعبر الدكتور الثقفي عن اعتزازه بهذا التكريم من منظمه عريقة كالإيسيسكو التي تعد منارة في مجال الثقافة والتربية والعلوم في العالم الإسلامي.

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