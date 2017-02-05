

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بسيطرة تنظيم “داعش” على بلدة “بزاعة” الواقعة إلى شرق مدينة الباب شمال سوريا وذلك إثر هجوم معاكس فجر فيه التنظيم عربة مفخخة في البلدة.

وأضاف المرصد -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أن عددا من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من تركيا قضوا أو أصيبوا في التفجير وفي الكمائن التي نصبها تنظيم “داعش” في البلدة.

وفي سياق آخر، قال المرصد السوري إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت أماكن في منطقة “المنصورة” بريف الرقة الغربي، مضيفا أن تنظيم “داعش” استهدف بعدة قذائف مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة السويدية الكبيرة بريف الرقة الشمالي عند ضفاف نهر الفرات.

وكان تحالف قوات سوريا الديمقراطية قد أعلن - أمس - بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي بهدف إكمال عزل المدينة.