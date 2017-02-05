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مهاجم الزمالك مايوكا يخوض تدريبات تأهيلية اليوم
ايمانويل مايوكا

مهاجم الزمالك مايوكا يخوض تدريبات تأهيلية اليوم

الأحد، 5 فبراير 2017 05:31 م
أ ش أ

أدى الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد، تدريبات تأهيلية وبدنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي. وحرص مايوكا على أداء تدريبات قوية من أجل الوصول للوزن المثالي.

ويذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد حلمي اتفق قبل سفره أمس السبت للإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 10 فبراير الجاري مع مايوكا و5 لاعبين آخرين مستبعدين من المباراة ومن السفر على أداء تدريبات تأهيلية، على أن يتواجدوا في تدريبات الفريق الجماعية بعد عودة الزمالك من الإمارات.

ويغيب عن المباراة مايوكا وحسني فتحي و محمد مجدي و محمد مسعد وعلي فتحي وشيكابالا.

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