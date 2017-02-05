تنطلق فعاليات معرض الخليج للصناعة 2017 في المنامة يوم الثلاثاء المقبل، والذي يمثل فرصة للشركات والمؤسسات المحلية والخليجية والعالمية من مختلف الصناعات والمجالات ذات الصلة، بما فيها النفط والغاز والمعادن والخدمات اللوجستية والمدن الصناعية، لترويج منتجاتها وخدماتها.

وقال جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض منظمة المعرض - في تصريح نشر اليوم الأحد، إن تنظيم المعرض- الذي يقام سنويا على مدى ثلاثة أيام- يأتي في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعة في المنطقة تحقيق المزيد من التنوع والنمو، مع ضخ مليارات الدولارات في المشاريع الجديدة في جميع أنحاء الخليج.

وأشار إلى أن أكثر من 30 ألف عارض استفاد من المشاركة في المعرض على مدى السنوات الماضية منذ بدء تنظيم المعرض عام 2008.

ويسعى رواد الصناعة من الأسواق العالمية بما في ذلك ممثلون من الهند والسعودية وألمانيا إلى الكشف عن محفزات التنمية الاقتصادية حول العالم، وإبراز دور القطاع الصناعي وقدرته على تخطي حالة الركود والمساعدة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.

ومن أبرز الشركات المشاركة في المعرض - الذي ترعاه هيئة النفط والغاز البحرينية - شركة نفط البحرين “بابكو”، شركة المنيوم البحرين “ألبا”، وشركة نافكو الإماراتية الرائدة في مجال أنظمة الحماية من الحرائق، بالإضافة إلى جمعية الصناعة البحرينية.