نقابة الصحفيين يعلن جدول مواعيد انتخابات النقيبالأحد، 5 فبراير 2017 05:47 م
أعلن مجلس نقابة الصحفيين جدول مواعيد انتخابات “مارس 2017” المقرر لها الثالث من مارس المقبل لاختيار النقيب والتجديد النصفي للمجلس.
وقرر المجلس فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة لمدة خمسة أيام اعتباراً من السبت 11 فبراير المقبل، وحتى الأربعاء 15 فبراير 2017 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا بقاعة المجلس بالدور الثالث ، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأوضح المجلس أن باب التنازلات والطعون سيفتح من 16 إلى 20 فبراير من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، عدا اليوم الأخير حتى الثانية عشرة ظهرا، على أن تعلن الأسماء النهائية في اليوم الأخير الموافق 20 فبراير2017.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي يوم الجمعة 3 مارس2017 لانتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، حيث يكتمل النصاب القانوني لها بنصف الأعضاء + 1 ، ويتم تسجيل الحضور من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، والمد ساعة ثم أخرى بالسرادق المقام أمام المبنى، ويتم التصويت عقب اكتمال الجمعية العمومية في اللجان الموزعة بالمبنى، ثم الفرز وإعلان النتيجة في القاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة اكتمال النصاب والإعادة على منصب النقيب تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء عمليات فرز الأصوات، وتجرى الانتخابات في اليوم التالي الموافق 4 مارس المقبل، على أن يتم التصويت من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء في اللجان الموزعة بالمبنى.
أما إذا لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في الثالث من مارس المقبل، فيتم التأجيل إلى الاجتماع الثاني للجمعية في السابع عشر من مارس المقبل ، وإجراء الانتخابات بعد اكتمال النصاب القانوني بربع الأعضاء، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء فرز الأصوات، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي الموافق 18 مارس المقبل، ويجرى التصويت من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء. ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة الحالي آخر اجتماع له الخميس المقبل.
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