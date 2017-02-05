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الأحد 5 فبراير 2017 05:38 مساءً
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برلمانية تكشف لست الحسن سبب ارتدائها تى شيرت المنتخب
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برلمانية تكشف لست الحسن سبب ارتدائها تى شيرت المنتخب

الأحد، 5 فبراير 2017 05:31 م

عقبت سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب، على ارتدائها “تى شيرت” منتخب مصر داخل مبنى البرلمان، موضحة أنها قررت ارتدائه قبل يومين، مضيفة: ” حبيت أوضح للناس فى الشارع إن البرلمان حاسس بيهم، وأنا نائب شعب”، وتساءلت: “هو  فيه حد تانى بيتكلم إلا فى الكورة دلوقتى؟”.

وحول الانتقادات التى طالتها، بسبب الواقعة، أردفت النائبة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الحسن” والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، والكاتبة الصحفية حنان البهى، والفنانة الشابة ريم أحمد، “مش بحب أعلق على هذه المواضيع، لأن مافيش حاجة فى الدنيا كل الناس بتتفق عليها”.

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