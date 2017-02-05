مدير عام الـ"إيسيسكو" : 20 مليون طالب يدرسون بجامعات العالم الإسلاميالأحد، 5 فبراير 2017 05:29 م
كشف المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، الدكتور عبد العزيز التويجري، عن وجود 20 مليون طالب يدرسون في جامعات الاتحاد، لافتا إلى أن النسبة العظمى من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعات الدول ذات الكثافة السكانية العالية.
وقدر التويجري النسبة السنوية المعتمدة للخريجين الفعليين من الطلاب الدارسين في مختلف المستويات بحوالى 60 في المئة، (12 مليون طالب)، موضحا أن هذه النسبة لمن أكمل المسار الدراسي، ولا تشمل بطبيعة الحال، نسبة الهدر المدرسي، ولا تغيير التخصص أو المؤسسة.
وأكد التويجري في تصريحات لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن أعداد الطلاب الجامعيين في دول التعاون الإسلامي، تشهد تزايدا مطردا، بحكم ازدياد عدد المنتسبين إلى الجامعات الإلكترونية، ومؤسسات التعليم عن بعد.
وكشف التويجري عن وجود 24 جامعة جديدة، سيصادق على انضمامها للاتحاد في مؤتمره العام السابع الذي سيعقد في الرباط (13-14) فبراير الجاري.
وأشار التويجري إلى أن الاتحاد سيقدم خلال المؤتمر العام عدة مشاريع علمية تصب كلها في مجال تطوير الأداء الجامعي، ومنها آلية قياس لأداء الجامعات، ثم المرصد الإسلامي للتكنولوجيا والابتكار، الذي سيرصد أفضل الممارسات وأنجح التجارب داخل الجامعات الأعضاء، لتعميمها وتسهيل تبادلها، إلى جانب تخصيص جلسة علمية كاملة في برنامج المؤتمر للاستدامة المالية ودورها في تطوير الأداء المؤسسي للجامعات.
وبخصوص مشروع الجامعة الإسلامية الافتراضية، أوضح التويجري، أنه تم استكمال الدراسة الفنية للجامعة، واختيار النظم التقنية، وإعداد المواد التعليمية.
وقال إن الدراسة القانونية لإنشاء الجامعة لا تزال قيد النظر، لضمان الحصول على أنسب وضعية إدارية ومالية للجامعة، لافتا إلى أن مجلس أمناء للجامعة سينظر في التصور الجديد لها، بناء على التطور المحرز، وذلك على هامش المؤتمر السابع.
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