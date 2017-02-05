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مميش : 3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

مميش : 3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد

الأحد، 5 فبراير 2017 05:23 م
وكالات

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه بإمكانيات الهيئة .

وأضاف مميش - خلال لقائه ظهر اليوم “الأحد” مع أعضاء مجلس النواب والقوي السياسيه والشباب ببورسعيد بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبانً - أن طلبات الاستثمار في ميناء غرب بورسعيد كثيرة وواعدة ، ومن المقرر تنفيذ مخطط التطوير وإنشاء عدة محطات حاويات بالميناء وهو ما يتطلب إعادة تأهيل مرافق وبنية الميناء.

وأشار إلى أن ميناء غرب له الأولوية فى تطوير بورسعيد ، خاصة الميناء السياحي ، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة مدى إمكانية نقل السياح من القاهرة لبورسعيد بالقطار، وبالتالى تبدأ السياحة من هذه المدينة.

وشدد على أن المرحلة الحالية تطلب الإجادة في التعليم الفني والتدريب وهو ما يستوجب إقامة مراكز تدريب متطورة ببورسعيد لتلبية احتياجات المستثمرين بمنطقة شرق بورسعيد .

وكان الفريق مهاب مميش قد تفقد موقع إنشاء مشروع إسكان للعاملين بهيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد أكد خلالها على أن الهيئة عازمة على إتمام المشروع وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذه

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