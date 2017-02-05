القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وذلك في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم “كتائب حلوان” باكاديمية الشرطة الساعة 10 صباحا.

الغردقة .. تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر، غدا الاثنين، جلسة المرافعة في قضية اتهام أمين شرطة بقتل تاجرة مخدرات وطفلتها بطلق ناري، وإلقاء جثتها بالطريق الدائري بالغردقة.

القاهرة / روما .. يشارك الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب غدا في اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بإيطاليا.

القاهرة / الكويت .. تعقد هيئة سفراء النوايا الحسنة التابعة لمؤسسة التضامن المصرى والعربى، مؤتمرًا صحفيًا غدا الإثنين، لإطلاق مبادرة لتنشيط السياحة إلى مدينتي الغردقة والأقصر، فى دولة الكويت، وذلك في إطار التعاون بين القطاع السياحى والمجتمع المدنى ؛ ويشهد المؤتمر حضور زين السادات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التضامن المصري والعربي، وأعضاء سفراء النوايا الحسنة.

الاسكندرية .. تستضيف مكتبة الإسكندرية غدا الإثنين ، جان بيير شوفنمان السياسي الفرنسي ورئيس مؤسسة الإسلام في فرنسا، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع والداخلية الفرنسي، ويأتي ذلك في إطار برنامج مكتبة الإسكندرية الدولي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

القاهرة .. تنظم مؤسسة أحلى البلاد، فعالية مشروع “احلم ببكره”، غدا الإثنين ، بحي الأسمرات في منطقة المقطم، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الأستاذة عزة الدري وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أكثر من 200 طفل، وأولياء أمور أطفال وطلائع حي الأسمرات.

القاهرة .. تقيم دار الشروق حفل توقيع كتاب “من الشباك” للكاتب الشاب أحمد خير الدين، غدا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء، بجناح الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته في الفترة الحالية ومن المقرر أن تستمر حتى الـ10 من فبراير الجاري.

الاسكندرية .. ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات غدا الاثنين ندوة بعنوان “الإدارة المحلية واللامركزية” الندوة تهدف إلى التعرف على نظم الإدارة المحلية ومفهوم اللامركزية الإدارية من حيث مزاياها وعيوبها، فضلا عن مناقشة الأمور والاتجاهات المتعلقة بها ؛ يحاضر فيها نخبة من العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الأحياء، ويحضرها أعضاء من المصالح الحكومية والجمعيات الأهلية والأحزاب.

الطور .. تقيم الغرفة التجارية بجنوب سيناء، والتي يترأس مجلس إدارتها اللواء محمد الجافي، ندوة، غدا الإثنين ، بحضور العديد من التجار الكبار بالمحافظة حول ” كيفية تدعيمهم بالقروض لفتح المشاريع وتوسيع مشاريعهم الجديدة”.

المنيا .. بنظم مركز إعلام المنيا غدا الاثنين ندوة بعنوان “المشروعات الصغيرة للشباب”بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وذلك في تمام العاشرة صباحا بقاعة مديرية الشباب والرياضة بالمنيا .

القاهرة .. يقيم اتحاد الناشرين العرب، حفل توقيع راوية “نبضا بنبض” للكاتبة آية الهوارى، على هامش معرض الكتاب، وذلك غدا الاثنين ، فى تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة ١٩ الخاصة باتحاد الناشرين العرب.

القاهرة .. يقام غدا الاثنين ملتقى الفوتوغرافيا، يدير اللقاء المصور محمد هشام و يقام الملتقى بقاعة الكلمة فى تمام الساعة السابعة مساء بساقية الصاوى بالزمالك .

القاهرة .. تقام غدا الاثنين أمسية شعرية بأسم ” شعراء فبراير ” يبدأ الجزء الأول الشاعر جورج راتب والجزء الثانى الشاعر حسام حسن و ذلك بقاعة الكلمة فى تمام الساعة السابعة و النصف مساء بساقية الصاوى بالزمالك .

المنصورة .. يعقد مركز إعلام المنصورة ندوة فى العاشرة من صباح غد بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمدينة تمى الأمديد بمقر الإدارة تحت عنوان ( التعليم بين الواقع والمأمول ) يتحدث فيها : الدكتورة أمل القداح عميد كلية رياض الأطفال بجامعة المنصورة .و الدكتورة / وجيهة التابعى عميد كليه الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف والدكتور محمد حسين رئيس قسم الاعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

المنصورة .. تنظم الإدارة العامة لبناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية ندوة فى العاشرة من صباح غد عن موضوع ( زراعة عش الغراب ) وذلك بجمعية الرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع بقرية “نجير- مركز دكرنس”.

المنصورة .. تعقد إدارة الإعلام البيئى بالفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بمنطقة شرق الدلتا اجتماعاً فى الحادية عشر والنصف من صباح غد مع نخبه من قيادات عدد من المدارس التابعة لإدارة التربية والتعليم بمركز تمى الأمديد بالدقهلية لبحث الخطوات الإجرائية لتنفيذ مبادرة ( مدارسنا نظيفة ) .

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة نجيب سرور بقرية إخطاب مركز أجا ندوة ثقافية عن الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الدقهلية وذلك فى الحادية عشر من صباح غد بمقر القصر .

المنصورة .. تستضيف قاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنصورة فى الحادية عشر من صباح غد معرضاً للتصوير الفوتوغرافى للفنان محمد عزت .