القوى العاملة: الإبقاء على تراخيص شركات العمالة لمدة 5 سنواتالأحد، 5 فبراير 2017 05:23 م
أعلن حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان على إبقاء بند مدة تراخيص شركات العمالة ل5 سنوات بدلا من تقليصها إلى 3 سنوات في مسودة قانون العمل الجديد ؛ وذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة شعبة القاهرة والعديد من أصحاب شركات العمالة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وباقي المحافظات.
وقال إمام - في بيان له اليوم /الأحد/ - إنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلات التي تواجه شركات إلحاق العمالة وعلى رأسها انحسار الطلب على العمالة المصرية من دول الخليج ، مشيرا إلى أن الوزير سعفان وجه بدعم الشركات في مساعيها نحو فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا وآسيا.
وأوضح أمام أن وزارة القوى العاملة سوف تخاطب وزارة التعليم العالي لإنهاء أزمة طول فترة الاستعلام عن صحة شهادات المؤهلات العلمية للمتعاقدين المصريين والتي تطلبها سفارات الدول العربية المستقدمة للعمالة المصرية.
ولفت إلى أن سعفان أمر ببحث شكوى الشركات من ارتفاع أسعار الكشوفات الطبية بالمستشفيات الخاصة ومخاطبة وزارة الصحة لتسهيل عمل الكشوفات الطبية للعمالة المسافرة للخارج بأسعار مناسبة.
وأشار إمام إلى أن أعضاء الشعبة طالبوا بتحسين موقع مراجعة مديري الشركات وموظفيها للوزارة .. ووافق سعفان على مطلب الشركات وأمر بتنفيذه كما أمر بتشكيل لجنة من الوزارة والشعبة والشركات العاملة بالعمالة الموسمية لخدمات الحجاج وذلك لتنظيم العمل قبل بدء الموسم القادم.
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