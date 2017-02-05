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"إسماعيل" عن تعطيل صدور القوانين بسبب التعديل الوزاري:"غير صحيح"
المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية

"إسماعيل" عن تعطيل صدور القوانين بسبب التعديل الوزاري:"غير صحيح"

الأحد، 5 فبراير 2017 05:22 م

 

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تردد في وسائل الإعلام عن وقف مجلس النواب إصدار عدد من القوانين انتظارا للتعديل الوزاري غير صحيح.

وأردف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قائلا: “التعديل الوزاري لم يعطل صدور أي قوانين أو مشروعات”.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء كان قد أكد في تصريحات سابقة أن التعديل الوزاري سيتم إرساله لمجلس النواب في جلسته التي ستنعقد بتاريخ 12 فبراير الجاري.

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