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المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع 1ر2 مليار دولار خلال يناير الماضي
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع 1ر2 مليار دولار خلال يناير الماضي

الأحد، 5 فبراير 2017 05:20 م
وكالات

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بمقدار 1ر2 مليار دولار ليصل إلى 363ر26 مليار دولار مقابل 265ر24 مليار دولار في ديسمبر 2016.

وأرجع مصرفيون ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، ارتفاع الاحتياطي إلى تلقي البنك المركزي مبلغ 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي.

وأوضحوا قيام البنك المركزي خلال الشهر بسداد التزامات مالية منها نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى على الحكومة المصرية بالنقد الأجنبي.

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