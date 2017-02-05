«كيف نحد من ظاهرة الطلاق» في ندوة بنقابة الصحفيينالأحد، 5 فبراير 2017 05:26 م
تقيم نقابة الصحفيين ندوة بعد غد الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري تحت عنوان ” كيف نحد من ظاهرة الطلاق ” في الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتحدث في الندوة اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ،وشخصيات أخرى تمثل المرأة ،والأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية ، ويدير الحوار الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس.
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