«كيف نحد من ظاهرة الطلاق» في ندوة بنقابة الصحفيين

تقيم نقابة الصحفيين ندوة بعد غد الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري تحت عنوان ” كيف نحد من ظاهرة الطلاق ” في الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ،وشخصيات أخرى تمثل المرأة ،والأزهر الشريف، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية ، ويدير الحوار الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس.