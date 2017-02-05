وفد البنك الدولي يزور وحدة صحة الأسرة بـ"نجع الخطباء" بالأقصرالأحد، 5 فبراير 2017 05:18 م
تفقد وفد من البنك الدولى يرافقه كل من وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور أسامة دسوقى، ورئيس مدينة الأقصر نائباً عن المحافظ العميد على الجزار، وحدة صحة الأسرة “بنجع الخطباء” بهدف تقييم مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء.
وتابع وفد البنك الدولى، الخدمات التى تقدمها الوحدة للأم والطفل من حيث الارتقاء بالمستوى الصحى للمجتمع بتقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة طبقاً لمعايير الجودة المصرية.
وتأتى الزيارة اليوم “الأحد” فى إطار بروتوكول العمل بين البنك الدولى ووزارة الصحة المصرية لتطوير العمل والخدمة بالوحدات الصحية، وتشمل الاتفاقية 43 وحدة صحية فى محافظة الأقصر بينهم 23 وحدة بالمرحلة الأولى و20 وحدة أخرى بالمرحلة الثانية.
ويقوم البنك الدولى بدعم برنامج الحكومة الحالى لتطوير الوحدات الصحية من حيث الجودة ورفع كفاءة العمل، وذلك بتكلفة تبلغ 75 مليون جنيه تستهدف 1000 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية.
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