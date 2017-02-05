بعثة صينية تستكشف أقصى نقطة فى بحر روس بالقطب الجنوبىالأحد، 5 فبراير 2017 05:09 م
تمكنت البعثة الصينية الى القطب الجنوبي من تحقيق انجاز كبير لبلادها بأن اصبحت اول بعثة علمية دولية تقوم بعملية إستكشاف شاملة يقوم بها البشر في أقصى نقطة تكونت بذوبان الجليد فى “بحر روس” في القطب الجنوبي.
ووفقا لتقرير نشر اليوم فى صحيفة “الشعب” اليومية الصينية الرسمية فإن البعثة وصلت على متن سفينة الإستكشاف “شيويهلونغ” الى اقصى جنوب مياه بحر روس على الخط 78°41′ جنوبا محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي في الإستكشافات فى هذا المكان الواقع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
ونقلت عن قبطان سفينة “شيويهلونغ “، تشو بينغ قوله ان البعثة بعد بلوغها بحر روس إعتمدت تقنية المسح لمعرفة مستوى عمق المياه ثم الإبحار قدما، نظرا لعدم توفر البيانات المتعلقة بعمق المياه والتضاريس البحرية، كما إستعانت بصور الأقمار الإصطناعية وبمعلومات الأرصاد الجوية وغيرها من البيانات للقيام بعمليات الإستكشاف في هذه المنطقة البحرية الجديدة.
وبحر روس هو خليج عميق يقع في مياه المحيط المتجمد الجنوبى والذي يحاذى انتاركتيكا، تحديدا، بين أرض مارى بيرد من الشرق وارض فيكتوريا من الغرب.
كان مندوبو 25 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وافقوا بالاجماع، بعد سنوات من المفاوضات المطولة، خلال اجتماع عقد في أستراليا فى اواخر عام 2016 على اعلان منطقة بحر روس الواقعة في القارة القطبية الجنوبية أكبر محمية بحرية في العالم وبهذا يتم منع الصيد التجاري في مساحة تقارب 1.57 مليون كيلومتر مربع في القارة المتجمدة الجنوبية لمدة 35 عاما.
ومحمية بحر روس هى الان أكبر محمية بحرية فى العالم وتغطي مساحة هائلة وتزدهر بالتنوع البيولجى للكائنائات البحرية. وسمي بحر روس تيمنا بالبريطاني جيمس كلارك روس (1800-1862) الذي اكتشفه فى عام 1841. ويسمى ايضا “المحيط الاخير” لانه يعتبر النظام البيئي البحرى الاخير الذي لم يطله النشاط البشري في العالم ولا سيما التلوث والصيد المفرط.
وتغطي مساحة المحمية الهائلة أكثر من 12% من القطب الجنوبى اي انها اكبر من مساحة فرنسا وايطاليا والمانيا وسويسرا والنمسا ودول بينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) مجتمعة.. وسيكون الصيد محظوراً تماماً في 1.1 مليون كيلومتر مربع من بحر روس لفترة 35 عاما، بينما سيسمح ببعض الصيد في المناطق الاخرى من المحمية لاغراض الابحاث العلمية فقط .
ويعيش بالمحمية أكثر من عشرة آلاف نوع من طيور البطريق والحيتان والطيور البحرية والحبار الضخم وأسماك القطب الجنوبي المسننة.. وتضم البحرية أكثر من نحو 38 في المائة من فصيلة طائر البطريق المسماة “آديلي”، و30 في المائة من طائر النوء أو ما يعرفه البعض باسم طائر البيترل، ونحو 6 في المائة من فصيلة الحيتان القطبية المعروفة باسم مينك.
-
«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الموقع
ناشد جهاز حماية المستهلك في بيانه الصادر اليوم جموع المستهلكين والمواطنين بضرورة توخى الحذر قبل الاشتراك في المسابقات التي يعلن عنها على صفحات التواصل الاجتماعي ...Sun, 05 Feb 2017 11:28:36 GMT
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
تأجيل محاكمة 42 إرهابيًا بتنظيم "أجناد مصر" إلى أول مارس المقبل
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” إلى جلسة أول مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT
-
38 سفينة عبرت المجرى الملاحي لقناة السويسSun, 05 Feb 2017 14:33:33 GMT
-
يسرقان 200 ألف دولار من متسولةSun, 05 Feb 2017 14:18:38 GMT
-
أهم أحداث اليوم الأحد 5 فبرايرSun, 05 Feb 2017 13:04:17 GMT
-
مميش : 3 مليارات جنيه للبدء في تطوير ميناء غرب بورسعيد
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن بدء إجراءات تطوير ميناء غرب بورسعيد بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن المخطط العام للميناء يمكن تنفيذه ...Sun, 05 Feb 2017 15:35:36 GMT
-
طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
فى بشرى جديدة للمرضى وافقت وزارة الصحة والسكان على طرح عقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم و امراض القلب فى مصر و الذي يعد العقار الاكثر استخداما فى العالم منذ فترة و ...Sun, 05 Feb 2017 15:20:22 GMT
-
تجديد حبس 3 أعضاء بالعمليات النوعية للإخوان 45 يومًا
قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات ...Sun, 05 Feb 2017 15:05:08 GMT