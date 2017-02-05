تمكنت البعثة الصينية الى القطب الجنوبي من تحقيق انجاز كبير لبلادها بأن اصبحت اول بعثة علمية دولية تقوم بعملية إستكشاف شاملة يقوم بها البشر في أقصى نقطة تكونت بذوبان الجليد فى “بحر روس” في القطب الجنوبي.

ووفقا لتقرير نشر اليوم فى صحيفة “الشعب” اليومية الصينية الرسمية فإن البعثة وصلت على متن سفينة الإستكشاف “شيويهلونغ” الى اقصى جنوب مياه بحر روس على الخط 78°41′ جنوبا محطمة بذلك الرقم القياسي العالمي في الإستكشافات فى هذا المكان الواقع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ونقلت عن قبطان سفينة “شيويهلونغ “، تشو بينغ قوله ان البعثة بعد بلوغها بحر روس إعتمدت تقنية المسح لمعرفة مستوى عمق المياه ثم الإبحار قدما، نظرا لعدم توفر البيانات المتعلقة بعمق المياه والتضاريس البحرية، كما إستعانت بصور الأقمار الإصطناعية وبمعلومات الأرصاد الجوية وغيرها من البيانات للقيام بعمليات الإستكشاف في هذه المنطقة البحرية الجديدة.

وبحر روس هو خليج عميق يقع في مياه المحيط المتجمد الجنوبى والذي يحاذى انتاركتيكا، تحديدا، بين أرض مارى بيرد من الشرق وارض فيكتوريا من الغرب.

كان مندوبو 25 دولة من ضمنهم الولايات المتحدة وروسيا والصين بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وافقوا بالاجماع، بعد سنوات من المفاوضات المطولة، خلال اجتماع عقد في أستراليا فى اواخر عام 2016 على اعلان منطقة بحر روس الواقعة في القارة القطبية الجنوبية أكبر محمية بحرية في العالم وبهذا يتم منع الصيد التجاري في مساحة تقارب 1.57 مليون كيلومتر مربع في القارة المتجمدة الجنوبية لمدة 35 عاما.

ومحمية بحر روس هى الان أكبر محمية بحرية فى العالم وتغطي مساحة هائلة وتزدهر بالتنوع البيولجى للكائنائات البحرية. وسمي بحر روس تيمنا بالبريطاني جيمس كلارك روس (1800-1862) الذي اكتشفه فى عام 1841. ويسمى ايضا “المحيط الاخير” لانه يعتبر النظام البيئي البحرى الاخير الذي لم يطله النشاط البشري في العالم ولا سيما التلوث والصيد المفرط.

وتغطي مساحة المحمية الهائلة أكثر من 12% من القطب الجنوبى اي انها اكبر من مساحة فرنسا وايطاليا والمانيا وسويسرا والنمسا ودول بينيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) مجتمعة.. وسيكون الصيد محظوراً تماماً في 1.1 مليون كيلومتر مربع من بحر روس لفترة 35 عاما، بينما سيسمح ببعض الصيد في المناطق الاخرى من المحمية لاغراض الابحاث العلمية فقط .

ويعيش بالمحمية أكثر من عشرة آلاف نوع من طيور البطريق والحيتان والطيور البحرية والحبار الضخم وأسماك القطب الجنوبي المسننة.. وتضم البحرية أكثر من نحو 38 في المائة من فصيلة طائر البطريق المسماة “آديلي”، و30 في المائة من طائر النوء أو ما يعرفه البعض باسم طائر البيترل، ونحو 6 في المائة من فصيلة الحيتان القطبية المعروفة باسم مينك.