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كوبر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون
هيكتور كوبر

كوبر يعقد محاضرة أخيرة مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

الأحد، 5 فبراير 2017 05:05 م

عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، محاضرة بالفيديو مع لاعبي المنتخب، اليوم الأحد، في فندق إقامة الفريق بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، وذلك قبيل ساعات من مواجهة المنتخب الكاميروني.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم (الأحد) بتوقيت الجابون، التاسعة بتوقيت القاهرة، على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وحرص كوبر على منح تعليماته الأخيرة للاعبي المنتخب قبل مواجهة أسود الكاميرون، كما شرح للاعبين طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في لقاء اليوم، بحضور أعضاء الجهاز المعاون.

من المقرر أن يعلن هيكتور كوبر عن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للقاء الكاميرون بعد ساعتين من الآن، وقبل تحرك حافلة المنتخب إلى إستاد “اميتيه” الذي سيستضيف المباراة النهائية.

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