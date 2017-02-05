

عبرت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب استياءها من فتوى دار الإفتاء بأن كثرة الطلاق بسبب تشريع الخلع، مشيرة إلى أن في كلام الإفتاء إغفالا عن أن الخلع نافذة لإطلاق المرأة من قيدها الكريه مع زوجها.

وأكدت آمنة إنها جلست أكثر من 10 ساعات تقرأ كتاب “استقلال المرأة في الإسلام”، وذلك لما فيه من كلام مستنير غير تقليدي، حيث رفض ما اتفق عليه الجميع وكان فيه ظلمًا للمرأة وأخذ ينفض الغبار من على قضايا المرأة بعد أن صرنا مجرد حراسا على التراث، لكن ليس كل ما في التراث ثمين.

وأشارت خلال ندوة استقلال المرأة في الإسلام بقاعة سهير القلماوي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ48، أن قضيتنا هي كيفية عدم الابتعاد عن جذورنا مع مواكبة العصر، وتغافلنا عن دعوة الرسول عندما قال “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”، مؤكدة أن الغزالي من ضمن هؤلاء المجددين.

وتابعت الدكتورة آمنة نصير أن الغزالي كان أوفر حظا منا فكانت مصر بيئة قابلة للحضارات والمستجدات ولم يكن مجمدو الأفكار وآخذو الأمور من ظاهرها منتشرين مثل أيامنا الحالية.