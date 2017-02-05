أعلن محافظ السويس اللواء أحمد حامد ، اليوم الأحد، بدء مبادرة ” السويس أجمل بشبابها ” بإشراف مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 250 من شباب الطلائع بمراكز الشباب على مستوى أحياء السويس لمدة 3 أيام.

وقال المحافظ في تصريح اليوم، إن الهدف من المبادرة غرس الولاء والانتماء للطلائع وحب الأسرة والمجتمع ومصرنا الغالية والعمل علي الإرتقاء بالسلوكيات والأخلاق الحميدة والبعد عن العنف ونبذ السلوكيات الخاطئة والسيئة والمشاركة في تجميل المدينة والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن هناك مبادرات جادة في مجال التجميل والنظافة ، والذي ظهر في مبادرة أبناء التعليم الفني لتجميل الميادين الرئيسية ثم مبادرة تجميل الكورنيش القديم من قبل أبناء حي السويس وحديقة النافورة بإشراف رجال جهاز التجميل والنظافة .

وأكد المحافظ أهمية دور الشباب خلال الفترة القادمة ، وأن الكثير من الدول تنهض بسواعد أبنائها المخلصين .. وأعطى تعليماته للأحياء وجهاز التجميل والنظافة للتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتسهيل مهمة طلائع الشباب لنجاح مبادرتهم من أجل تجميل ونظافة السويس.