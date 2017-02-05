الطب البيطرى: جهود لتحصين الماشية من الحمى القلاعيةالأحد، 5 فبراير 2017 04:58 م
صرحت مدير عام الطب البيطري بأسوان، الدكتورة فاطمة سعد، بأنه تم الدفع حاليًا بفرق تحصينات شاملة للمناطق التي ظهرت فيها بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية بين الماشية.
وقالت مدير عام البيطري في أسوان -في تصريح اليوم الأحد- أنه تم محاصرة حالات الإصابة حتى الآن في المناطق التي ظهرت فيها البؤر بدائرة مراكز “أسوان ودراو وإدفو”، مشيرة إلى أن الوضع تحت السيطرة البيطرية، ولا توجد أي حالات نفوق بين الثروة الحيوانية منذ ظهور المرض.
وأضافت أنه تم توجيه فرق التحصينات في مسافة 10 كيلومترات بمحيط كل بؤرة ظهر بها المركز، خاصة بمناطق أبو الريش والكوبانية بمركز أسوان.. والرديسية والطوناب والرمادى بمركز إدفو.. والشطب ودار السلام وبنبان بدائرة مركز دراو.
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