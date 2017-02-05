رئيس جزر القمر يستقبل سفير مصر لدى تنزانيا وغير المقيم لدى جزر القمر

التقى سفير مصر لدى تنزانيا وغير المقيم لدى جزر القمر ياسر الشواف رئيس جزر القمر غزالي عثمان بمقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة القمرية موروني، حيث نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيادته بمناسبة العام الجديد وأمنياته له بالتوفيق والسداد في منصبه.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن السفير المصري أكد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بالنظر إلى عضوية الدولتين في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتمتع الدولتان بعلاقات سياسية ممتازة، فضلا عن العلاقات الثقافية والتعليمية الوطيدة لتوجه العديد من طلاب جزر القمر منذ عقود عديدة إلى مصر للدراسة سواء في الأزهر الشريف أو في الجامعات المصرية.

وأكد السفير للرئيس القمري على مواصلة تقديم مصر الدعم الفني للكوادر القمرية في مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

ومن جانبه، أكد الرئيس عثمان غزالي على العلاقات الثنائية الممتازة بين الدولتين، وما تتمتع به مصر من إعزاز وتقدير من جانب الشعب القمري، ووجه الشكر للحكومة المصرية لترحيبها الدائم بالطلاب القمريين ولدعمها الفني الذي تقدمه للكوادر القمرية.

وأشدد أيضا على مواصلة جزر القمر في تقديم دعمها السياسي لمصر في جميع المحافل سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية.

ومن جانب آخر، التقى السفير المصري وزير الخارجية القمري بابكر دوسار، حيث ركز الاجتماع علي المجالات التي تحتاج جزر القمر فيها لمساعدة مصر خاصة بحث إمكانية تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في جزر القمر والذي يحتاج إلى الدعم الفني، بجانب بحث مصادر التمويل الدولية لتنفيذ ذلك الدعم.